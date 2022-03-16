В Свердловской области выявили еще 1 254 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области подтвердили 1 254 случая коронавируса за сутки. С начала пандемии в регионе зафиксировано 418 333 заболевших.Как сообщили в оперштабе, в связи с выздоровлением выписано еще 4 215 пациентов. Всего выздоровели 312 213 человек.От коронавируса в Свердловской области за сутки умерли восемь человек. Общее число летальных исходов – 10 517.