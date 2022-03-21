Благоустраивать набережную реки Исеть в Екатеринбурге будут дизайнеры из Санкт-Петербурга и Роттердама



Фото: сайт конкурса riveriset.tilda.ws

– Участок может стать оазисом биоразнообразия, перформативным парком по смягчению влияния на реку и зелёной инфраструктурой, сохраняющей природу для активных горожан, – говорят авторы проекта.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости