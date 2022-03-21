Благоустраивать набережную реки Исеть в Екатеринбурге будут дизайнеры из Санкт-Петербурга и Роттердама
Общество
Фото: сайт конкурса riveriset.tilda.ws
Благоустройством набережной Исети в Екатеринбурге займутся дизайнеры из Санкт-Петербурга и Роттердама. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Вчера, 23 марта, члены жюри конкурса концепции развития набережной Исети назвали лучший проект благоустройства. Им оказался проект консорциума TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам).
Авторы проекта считают, что река Исеть воплощает в себе экологические ценности. Участок набережной от улицы Ткачей до Лыжников планируют превратить в «оазис биоразнообразия».
Фото: сайт конкурса riveriset.tilda.ws
Добавим, что екатеринбуржцы могут ознакомиться с полной концепцией архитекторов на сайте конкурса.
Вчера, 23 марта, члены жюри конкурса концепции развития набережной Исети назвали лучший проект благоустройства. Им оказался проект консорциума TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам).
Авторы проекта считают, что река Исеть воплощает в себе экологические ценности. Участок набережной от улицы Ткачей до Лыжников планируют превратить в «оазис биоразнообразия».
Фото: сайт конкурса riveriset.tilda.ws
– Участок может стать оазисом биоразнообразия, перформативным парком по смягчению влияния на реку и зелёной инфраструктурой, сохраняющей природу для активных горожан, – говорят авторы проекта.
Добавим, что екатеринбуржцы могут ознакомиться с полной концепцией архитекторов на сайте конкурса.
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