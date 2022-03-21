Улицу Авиационную в Екатеринбурге закроют до конца августа
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по улице Авиационной с 11 апреля закроют движение транспорта. Речь идет об участке от Сурикова до Уктусской.
Перекрытие связано со строительством, сетей бытовой канализации, водопровода и теплотрассы на улице Авиационной. Ограничения будут действовать до 31 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано со строительством, сетей бытовой канализации, водопровода и теплотрассы на улице Авиационной. Ограничения будут действовать до 31 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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