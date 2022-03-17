В Музее военной техники УГМК откроется уникальная выставка открыток времен Великой Отечественной войны



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В пятницу, 25 марта, в здании Музея военной техники музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме откроется уникальная экспозиция, посвященная патриотической открытке.25 марта считается днем рождения отечественной открытки. Именно в этот день в 1872 году в России были впервые напечатаны бланки открытого письма. Популярные в ХХ веке почтовые открытки сегодня теряют свою значимость, при этом они составляют уникальный пласт персональной истории.Посетители новой выставки в здании Музея военной техники в Верхней Пышме смогут узнать о работе почты в годы Великой Отечественной войны, ознакомиться с уникальной коллекцией патриотических открыток, увидеть, как выглядели фронтовые «треугольники» и специальные бланки для военной корреспонденции. Большая часть представленных экспонатов будет демонстрироваться впервые.