В Музее военной техники УГМК откроется уникальная выставка открыток времен Великой Отечественной войны
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В пятницу, 25 марта, в здании Музея военной техники музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме откроется уникальная экспозиция, посвященная патриотической открытке.
25 марта считается днем рождения отечественной открытки. Именно в этот день в 1872 году в России были впервые напечатаны бланки открытого письма. Популярные в ХХ веке почтовые открытки сегодня теряют свою значимость, при этом они составляют уникальный пласт персональной истории.
Фото: пресс-служба УГМК
Посетители новой выставки в здании Музея военной техники в Верхней Пышме смогут узнать о работе почты в годы Великой Отечественной войны, ознакомиться с уникальной коллекцией патриотических открыток, увидеть, как выглядели фронтовые «треугольники» и специальные бланки для военной корреспонденции. Большая часть представленных экспонатов будет демонстрироваться впервые.
25 марта считается днем рождения отечественной открытки. Именно в этот день в 1872 году в России были впервые напечатаны бланки открытого письма. Популярные в ХХ веке почтовые открытки сегодня теряют свою значимость, при этом они составляют уникальный пласт персональной истории.
Фото: пресс-служба УГМК
Посетители новой выставки в здании Музея военной техники в Верхней Пышме смогут узнать о работе почты в годы Великой Отечественной войны, ознакомиться с уникальной коллекцией патриотических открыток, увидеть, как выглядели фронтовые «треугольники» и специальные бланки для военной корреспонденции. Большая часть представленных экспонатов будет демонстрироваться впервые.
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