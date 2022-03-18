Масло неизвестного происхождения закупают для ОКБ №1 в Екатеринбурге

– В связи с выявленными нарушениями уполномоченные лица, оформлявшие электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, аннулированы в ФГИС «Меркурий». Информация о недобросовестном производителе передана в медицинское учреждение, правоохранительные органы и ФНС для принятия мер административного реагирования, – добавили в Россельхознадзоре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в областную клиническую больницу №1 поставляют сливочное масло с фантомного предприятия. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» Россельхознадзор выявил фантомное предприятие ООО «СИТИ-ЛИДЕР», занимающееся продажей продуктов питания. При проведении внеплановой выездной проверки инспекторы обнаружили, что по адресу компании на улице Завокзальной находится хладокомбинат «Норд», у которого нет договорных отношений с ООО «СИТИ-ЛИДЕР».По данным из ФГИС «Меркурий», с данного адреса вчера, 22 марта, предприятием было отправлено 400 килограмм сливочного масла для ОКБ №1. При этом в систему были внесены заведомо ложные сведения о местонахождении «СИТИ-ЛИДЕРА».