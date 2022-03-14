«Майская прогулка-2022» пройдет в Екатеринбурге 15 мая

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

«Майская прогулка» в этом году пройдет в Екатеринбурге 15 мая. Старт назначен на 07:00 от главного корпуса УрФУ на улице Мира.Участникам прогулки на выбор предлагают три маршрута: «Шарташская кругосветка» длиной 17 километров и «Классика» длиной 33 и 50 километров. Финишировать можно до 21:00 у главного корпуса УрФУ.Маршрут прогулки пролегает по территории парка имени Лесоводов России, а также Шарташского, Санаторного и Карасье-Озерского лесопарков. Также участники пройдут мимо деревни Универсиады, технопарка «Университетский» и озера Шарташ.