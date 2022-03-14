«Майская прогулка-2022» пройдет в Екатеринбурге 15 мая
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
«Майская прогулка» в этом году пройдет в Екатеринбурге 15 мая. Старт назначен на 07:00 от главного корпуса УрФУ на улице Мира.
Участникам прогулки на выбор предлагают три маршрута: «Шарташская кругосветка» длиной 17 километров и «Классика» длиной 33 и 50 километров. Финишировать можно до 21:00 у главного корпуса УрФУ.
Маршрут прогулки пролегает по территории парка имени Лесоводов России, а также Шарташского, Санаторного и Карасье-Озерского лесопарков. Также участники пройдут мимо деревни Универсиады, технопарка «Университетский» и озера Шарташ.
Участникам прогулки на выбор предлагают три маршрута: «Шарташская кругосветка» длиной 17 километров и «Классика» длиной 33 и 50 километров. Финишировать можно до 21:00 у главного корпуса УрФУ.
Маршрут прогулки пролегает по территории парка имени Лесоводов России, а также Шарташского, Санаторного и Карасье-Озерского лесопарков. Также участники пройдут мимо деревни Универсиады, технопарка «Университетский» и озера Шарташ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На Урале создадут стокилометровую туристическую тропу
14 марта 2022
14 марта 2022
В Екатеринбурге 30 апреля пройдет городской субботник
19 марта 2022
19 марта 2022