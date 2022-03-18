В МВД назвали временным запрет на использование иномарок екатеринбургскими полицейскими
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых опроверг информацию о полном запрете на использование иномарок екатеринбургскими полицейскими. Он заявил, что это не касается исправных машин и носит временный характер.
Ранее мы писали в нашем телеграм-канале, что начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров разослал письмо начальникам городских отделов полиции с предупреждением о персональных санкциях, в случае использования зарубежного автотранспорта. Под запрет попали автомобили Renault, Skoda и Volkswagen, так как из-за западных санкций ремонтировать и обслуживать их теперь будет невозможно.
Однако Валерий Горелых сегодня заявил, что речь идет не о полном запрете использования иномарок, а о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя автомобилей.
По словам полковника Горелых, исправные машины на стоянку ставить никто не планирует. В екатеринбургском гарнизоне парк иномарок составляет 23,5%. При этом автомобили преимущественно новые.
Ранее мы писали в нашем телеграм-канале, что начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров разослал письмо начальникам городских отделов полиции с предупреждением о персональных санкциях, в случае использования зарубежного автотранспорта. Под запрет попали автомобили Renault, Skoda и Volkswagen, так как из-за западных санкций ремонтировать и обслуживать их теперь будет невозможно.
Однако Валерий Горелых сегодня заявил, что речь идет не о полном запрете использования иномарок, а о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя автомобилей.
По словам полковника Горелых, исправные машины на стоянку ставить никто не планирует. В екатеринбургском гарнизоне парк иномарок составляет 23,5%. При этом автомобили преимущественно новые.
– Даже если бы их эксплуатацию временно ограничили из-за ценовой политики на детали, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия, – отметил полковник Горелых.
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