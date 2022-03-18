В МВД назвали временным запрет на использование иномарок екатеринбургскими полицейскими

– Даже если бы их эксплуатацию временно ограничили из-за ценовой политики на детали, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия, – отметил полковник Горелых

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости