За сутки в Свердловской области выявили 1 343 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 1 343 случая коронавируса. В регионе за все время пандемии зафиксировано 417 079 заболевших.В оперштабе сообщают, что госпитализировано еще 178 пациентов. По выздоровлению выписали 4 354 человека. Всего выздоровели 307 998 свердловчан.Зафиксировано 11 случаев смерти больных коронавирусом за сутки. Общее число летальных исходов в регионе – 10 509.