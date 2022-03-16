За сутки в Свердловской области выявили 1 343 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 1 343 случая коронавируса. В регионе за все время пандемии зафиксировано 417 079 заболевших.
В оперштабе сообщают, что госпитализировано еще 178 пациентов. По выздоровлению выписали 4 354 человека. Всего выздоровели 307 998 свердловчан.
Зафиксировано 11 случаев смерти больных коронавирусом за сутки. Общее число летальных исходов в регионе – 10 509.
В оперштабе сообщают, что госпитализировано еще 178 пациентов. По выздоровлению выписали 4 354 человека. Всего выздоровели 307 998 свердловчан.
Зафиксировано 11 случаев смерти больных коронавирусом за сутки. Общее число летальных исходов в регионе – 10 509.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!