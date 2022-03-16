Из Екатеринбурга запускают регулярные рейсы во Владикавказ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово открывается новое направление – Владикавказ. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings с 4 апреля на самолетах Sukhoi Superjet 100.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово, рейсы запланированы один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Екатеринбурга назначен на 16:40, прибытие – на 18:00. Вылет из Владикавказа – в 19:00, прилет – на следующий день в 00:05. Время указано местное.Отметим, что полеты будут осуществляться в рамках постановления Правительства РФ №1242 о субсидировании воздушных перевозок при софинансировании правительством Свердловской области. Раньше регулярные рейсы из Екатеринбурга во Владикавказ не выполнялись.