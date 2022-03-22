В столице Урала состоится благотворительный инклюзивный спектакль-сказка с симфоническим оркестром
Общество
Фото: благотворительный спектакль «Услышать невидимое» / help-children.net
Благотворительный фонд «Дети России» совместно с Фондом Святой Екатерины приглашают екатеринбуржцев на премьеру благотворительного инклюзивного спектакля-сказки с симфоническим оркестром «Услышать невидимое». Спектакль состоится 1 апреля в 19:00 на сцене «МТС Live Холл».
Постановка с необыкновенными декорациями и самым большим LED-экраном в стране поможет пережить незабываемые эмоции и познакомит зрителей с великолепными героями. Один из участников спектакля – 11-летний вундеркинд, финалист Всероссийского телевизионного конкурса Дениса Мацуева «Синяя птица» Елисей Мысин. Он сочинил свой первый фортепианный концерт в восемь лет.
Основные фортепианные партии будет исполнять одаренная пианистка Василиса Карпенко, от рождения лишенная зрения. Ее игра завораживает, ведь она «видит» музыку душой.
Кроме того, героями «Услышать невидимое» будут подопечные детского хореографического коллектива «Радость», инклюзивного творческого коллектива «ЗАГРАНЬЮ», АНО «Открытый город». Автором идеи спектакля и композитором является Евгений Кармазин, основатель профессионального концертного коллектива «Екатерининский оркестр».
Зрители увидят захватывающую историю о чудесах, об искренности и созидании. Гости будут участниками доброго дела. Собранные в ходе спектакля средства направят на помощь подопечным Верхнепышминской школы-интерната имени С.А. Мартиросяна для слепых и слабовидящих детей.
Получить билет можно за благотворительное пожертвование в 1000 рублей на сайте Фонда «Дети России».
Постановка с необыкновенными декорациями и самым большим LED-экраном в стране поможет пережить незабываемые эмоции и познакомит зрителей с великолепными героями. Один из участников спектакля – 11-летний вундеркинд, финалист Всероссийского телевизионного конкурса Дениса Мацуева «Синяя птица» Елисей Мысин. Он сочинил свой первый фортепианный концерт в восемь лет.
Основные фортепианные партии будет исполнять одаренная пианистка Василиса Карпенко, от рождения лишенная зрения. Ее игра завораживает, ведь она «видит» музыку душой.
Кроме того, героями «Услышать невидимое» будут подопечные детского хореографического коллектива «Радость», инклюзивного творческого коллектива «ЗАГРАНЬЮ», АНО «Открытый город». Автором идеи спектакля и композитором является Евгений Кармазин, основатель профессионального концертного коллектива «Екатерининский оркестр».
Зрители увидят захватывающую историю о чудесах, об искренности и созидании. Гости будут участниками доброго дела. Собранные в ходе спектакля средства направят на помощь подопечным Верхнепышминской школы-интерната имени С.А. Мартиросяна для слепых и слабовидящих детей.
Получить билет можно за благотворительное пожертвование в 1000 рублей на сайте Фонда «Дети России».
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