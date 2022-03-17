Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына, начался в Ревде

16.50 Вторник, 22 марта 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Во дворце ледовых видов спорта Ревды стартовали ежегодные соревнования юных хоккеистов. На турнир приехали восемь хоккейных команд из Свердловской области и Башкирии.

Соревнования будут идти пять дней. За главный приз поборются ребята 2010-2011 годов рождения из Верхней Пышмы, Красноуральска, Режа, Ревды, Серова, Сибая, Сухого Лога и Учалов.

Среди почетных гостей церемонии открытия турнира – замминистра спорта Свердловской области Константин Деев, директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев, олимпийский чемпион и хоккеист Павел Дацюк, вице-президент Благотворительного фонда «Дети России» и директор Среднеуральского медеплавильного завода Багир Абдулазизов.

Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына, начался в Ревде
Фото: пресс-служба УГМК


– Очень приятно, что этот турнир стал традиционным. УГМК является лидером в развитии спорта в Свердловской области. И речь не только о хоккее – компанией построено 11 ледовых площадок и строятся ещё другие, – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Константин Деев.


Директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев добавил, что для УГМК и Свердловской области очень важно проведение подобных мероприятий.

– Мы сейчас серьезно развиваем детский спорт и физкультуру среди работников предприятий и их семей. Это направление работы, которое мы поддерживали и всегда будем поддерживать, – сказал Дмитрий Малышев.



Фото: пресс-служба УГМК


Первый турнир был проведен в 2014 году. Это был юбилейный год Уральской горно-металлургической компании и Благотворительного фонда «Дети России». После этого турнир стал традиционным.

– Назвали его именем Александра Анатольевича Козицына. Этот человек сделал очень много для развития детского спорта, в частности, детского хоккея. Всем участникам я хочу пожелать, чтобы они получили истинное удовольствие от хорошей командной игры, – обратился к присутствующим вице-президент Благотворительного фонда, директор СУМЗа Багир Абдулазизов.


На церемонии открытия хоккеист Павле Дацюк провел торжественное вбрасывание шайбы и сфотографировался с командами.

По словам тренеров, высокий уровень организации, внимание к спортивной части и к досугу ребят делает Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына, особенным и ярким событием в сезоне. Состязания будут проходить ежедневно с 10:00 до 18:45 во дворце ледовых видов спорта Ревды на улице Спортивная, 2а.


Фото: пресс-служба УГМК


Еще один стимул для юных хоккеистов – достойный призы. Лидер получит сертификат на приобретение спортивного инвентаря на сумму 100 000 рублей. Призовой фонд турнира составил 375 000 рублей.

Самым зрелищным будет финальный день турнира, когда определится тройка лидеров. Матч за первое-второе место состоится 25 марта в 15:00, а сразу после него начнется торжественная церемония награждения и закрытия турнира.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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