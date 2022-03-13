Торговые сети в Свердловской области запаслись продуктами на 100 дней
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Торговые сети в Свердловской области имеют запасы продуктов на срок до 100 дней. Об этом сообщил министр АПК и потребительского рынка региона Артем Бахтерев на заседании свердловского ЗакСо.
Свердловские власти продолжают контролировать ситуацию с запасами продовольственных товаров. По словам Артема Бахтерева, торговые сети в регионе имеют запас продуктов, рассчитанный на срок от 3 до 100 дней. Срок зависит от срока годности продуктов.
Кроме того, по поручению губернатора в области создали рабочую группу по стабилизации ситуации в АПК.
Свердловские власти продолжают контролировать ситуацию с запасами продовольственных товаров. По словам Артема Бахтерева, торговые сети в регионе имеют запас продуктов, рассчитанный на срок от 3 до 100 дней. Срок зависит от срока годности продуктов.
Кроме того, по поручению губернатора в области создали рабочую группу по стабилизации ситуации в АПК.
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