Улицы Екатеринбурга от снега очищают 370 рабочих

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжается борьба с последствиями снегопада. За сутки на полигоны отправлено около 4 730 тонн снега.Как рассказали в пресс-службе мэрии, минувшей ночью в уборке города участвовали 375 рабочих, было задействовано 165 спецмашин. Всего за сутки с улиц мегаполиса вывезли 4 730 тонн снега. Для борьбы с гололедицей израсходовано 124 тонны противогололедных материалов и 9 230 тонн фракционного песка.Сегодня днем в уборке улиц Екатеринбурга участвуют 370 рабочих, задействовано 199 единиц спецтехники.