Улицы Екатеринбурга от снега очищают 370 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается борьба с последствиями снегопада. За сутки на полигоны отправлено около 4 730 тонн снега.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, минувшей ночью в уборке города участвовали 375 рабочих, было задействовано 165 спецмашин. Всего за сутки с улиц мегаполиса вывезли 4 730 тонн снега. Для борьбы с гололедицей израсходовано 124 тонны противогололедных материалов и 9 230 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в уборке улиц Екатеринбурга участвуют 370 рабочих, задействовано 199 единиц спецтехники.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, минувшей ночью в уборке города участвовали 375 рабочих, было задействовано 165 спецмашин. Всего за сутки с улиц мегаполиса вывезли 4 730 тонн снега. Для борьбы с гололедицей израсходовано 124 тонны противогололедных материалов и 9 230 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в уборке улиц Екатеринбурга участвуют 370 рабочих, задействовано 199 единиц спецтехники.
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