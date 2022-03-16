В Свердловской области подтвердили еще 1 404 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться в Свердловской области. За минувшие сутки в регионе подтвердили 1 404 случая COVID-19. Всего в области зафиксировано 415 736 заболевших.Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали еще 4 216 человек. Всего выздоровели 303 644 свердловчанина.От коронавируса за сутки умерли девять человек. Общее число случаев смерти больных COVID-10 в регионе – 10 498.