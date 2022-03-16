В Свердловской области подтвердили еще 1 404 случая COVID-19

13.21 Вторник, 22 марта 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться в Свердловской области. За минувшие сутки в регионе подтвердили 1 404 случая COVID-19. Всего в области зафиксировано 415 736 заболевших.

Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали еще 4 216 человек. Всего выздоровели 303 644 свердловчанина.

От коронавируса за сутки умерли девять человек. Общее число случаев смерти больных COVID-10 в регионе – 10 498.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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09:51 Сгорел последний рабочий в Краснотурьинске трамвай
09:28 В Екатеринбурге автобус №38 протаранил троллейбус, пострадали семь человек
17:58 В Екатеринбурге закрывается последний гипермаркет SPAR
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