В Свердловской области подтвердили еще 1 404 случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться в Свердловской области. За минувшие сутки в регионе подтвердили 1 404 случая COVID-19. Всего в области зафиксировано 415 736 заболевших.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали еще 4 216 человек. Всего выздоровели 303 644 свердловчанина.
От коронавируса за сутки умерли девять человек. Общее число случаев смерти больных COVID-10 в регионе – 10 498.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали еще 4 216 человек. Всего выздоровели 303 644 свердловчанина.
От коронавируса за сутки умерли девять человек. Общее число случаев смерти больных COVID-10 в регионе – 10 498.
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