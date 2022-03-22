Свердловские власти поддержат сельхозкооперативы и агростартаперов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области стартовал прием заявок на участие в двух конкурсах – на право получения гранта «Агростартап» и право получения субсидии на возмещение части затрат сельхозкооперативов.По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Господдержка в условиях курса на импортозамещение становится еще одним стимулом для создания и развития фермерских хозяйств.Принять участие в конкурсе «Агростартап» могут фермерский хозяйства и ИП, зарегистрированные в этом году. Также подать заявку могут свердловчане, которые ведут личные подсобные хозяйства, но планируют оформить их в КФХ. Грант выделят при условии софинансирования участником конкурса не менее 10% от суммы своего проекта. Максимальный размер гранта – шесть миллионов рублей. Реализовать средства надо в течение 18 месяцев.Субсидии для кооперативов могут предоставить на приобретение имущества, техники, крупного рогатого скота или закуп сельхозпродукции у членов кооператива. Максимальный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей.