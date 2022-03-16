Свердловчанам предлагают пройти опрос о коррупции со стороны автоинспекторов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
ГИБДД предлагает жителям Свердловской области принять участие в опросе о коррупции со стороны автоинспекторов.
Опрос проводится на официальных сайтах ГУ МВД России по Свердловской области и Госавтоинспекции с 20 по 31 марта. Участникам дорожного движения предлагается ответить на вопрос: «Приходилось ли вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников ГИБДД за последние 6-12 месяцев?». Варианты ответа: «приходилось» и «не приходилось».
Как сообщают «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, результаты опроса помогут оценить эффективность работы подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений со стороны автоинспекторов.
Опрос проводится на официальных сайтах ГУ МВД России по Свердловской области и Госавтоинспекции с 20 по 31 марта. Участникам дорожного движения предлагается ответить на вопрос: «Приходилось ли вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников ГИБДД за последние 6-12 месяцев?». Варианты ответа: «приходилось» и «не приходилось».
Как сообщают «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, результаты опроса помогут оценить эффективность работы подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений со стороны автоинспекторов.
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