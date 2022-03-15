Феминистку в Екатеринбурге обвиняют в организации акции в память о погибших на территории Украины
Общество
Фото предоставлено Анной
На одну из фемактивисток, которые провели в Екатеринбурге акцию, посвященную всем погибшим на территории Украины, составили протокол за организацию несанкционированного публичного мероприятия.
В субботу, 19 марта, на Плотинку в Екатеринбурге вышли три девушки. Они постояли с белыми розами, а затем разошлись. Цветы при этом девушки никуда не возлагали.
К одной из активисток, Анне, вечером того же дня сотрудники полиции пришли домой. Она пообещала прийти утром с адвокатом на составление протокола, однако два правоохранителя всё же продолжали, по словам очевидцев, дежурить у её дома.
Сегодня Анна приехала в отдел по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга вместе с адвокатом Романом Качановым. На девушку составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП, обвинив её в организации несанкционированного публичного мероприятия. При этом Анна в разговоре с veved.ru подчеркнула, что она таким образом решила почтить память всех погибших в ходе конфликта, в том числе российских военных.
Как утверждает адвокат Роман Качанов, сейчас сотрудники полиции ищут других участниц акции.
В субботу, 19 марта, на Плотинку в Екатеринбурге вышли три девушки. Они постояли с белыми розами, а затем разошлись. Цветы при этом девушки никуда не возлагали.
К одной из активисток, Анне, вечером того же дня сотрудники полиции пришли домой. Она пообещала прийти утром с адвокатом на составление протокола, однако два правоохранителя всё же продолжали, по словам очевидцев, дежурить у её дома.
Сегодня Анна приехала в отдел по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга вместе с адвокатом Романом Качановым. На девушку составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП, обвинив её в организации несанкционированного публичного мероприятия. При этом Анна в разговоре с veved.ru подчеркнула, что она таким образом решила почтить память всех погибших в ходе конфликта, в том числе российских военных.
Как утверждает адвокат Роман Качанов, сейчас сотрудники полиции ищут других участниц акции.
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