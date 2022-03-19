«Уралочка-НТМК» в упорной борьбе уступила краснодарской команде «Динамо»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Уралочка-НТМК» уступила игру краснодарской команде «Динамо» в матче 23-го тура чемпионата России среди женских команд. Встреча завершилась со счётом 1:3 (14:25, 23:25, 25:19, 26:28).Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе клуба, «Уралочка» добиралась до Краснодара непростым путем. Аэропорт южного города временно закрыт, поэтому свердловской команде пришлось лететь до Сочи, а дальше добираться до Краснодара наземным транспортом.«Много допустили своих ошибок, в решающих моментах не подавали, ошибались в атаке. Конечно, в ключевых розыгрышах нужно действовать более надежно. "Динамо" играло здорово и добилось победы. Мы уже не первый матч проводим на усталости, это чувствуется, девочки действительно сильно устали. Но идет концовка чемпионата, у всех силы на исходе, поэтому нужно работать и готовиться к следующей игре», – рассказал главный тренер команды Михаил Карполь.