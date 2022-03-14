В Свердловскую область прибыли 34 юных спортсмена из ДНР и ЛНР
Общество
фото: ДИП Свердловской области
Свердловская область приняла 34 юных спортсмена из ДНР и ЛНР. Школьников разместят на базе отдыха, где они проведут более трех недель. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Прибывшие юноши и девушки профессионально занимаются спортом, поэтому для них будет предусмотрена масштабная спортивная программе, в ходе которой они будут тренироваться вместе со своими сверстниками из областного училища олимпийского резерва и учиться, так как многим по возвращении домой ещё предстоит сдавать итоговые контрольные испытания по завершению 9 и 11 классов.
Подчеркивается, что программа предусматривает посещение областных достопримечательностей, а также товарищеские матчи с командами Уральской футбольной академии, встречи на ринге с воспитанниками спортивного клуба «Ратиборец» и волейбольные игры с командами «Уралочки».
Прибывшие юноши и девушки профессионально занимаются спортом, поэтому для них будет предусмотрена масштабная спортивная программе, в ходе которой они будут тренироваться вместе со своими сверстниками из областного училища олимпийского резерва и учиться, так как многим по возвращении домой ещё предстоит сдавать итоговые контрольные испытания по завершению 9 и 11 классов.
Подчеркивается, что программа предусматривает посещение областных достопримечательностей, а также товарищеские матчи с командами Уральской футбольной академии, встречи на ринге с воспитанниками спортивного клуба «Ратиборец» и волейбольные игры с командами «Уралочки».
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