Сотрудников Свердловского областного онкодиспансера переведут на работу в две смены

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Руководство Свердловского областного онкологического диспансера перевело сотрудников учреждения на работу в две смены. Согласно приказу, который подготовил новый главврач, персонал будет работать с 08.00 до 16.18 и с 16.18 до 00.36.Об этом пишет портал Е1, ссылаясь на свой источник в онкодиспансере. Собеседник рассказал изданию, что такой график не предусматривает трансфер, а значит добираться до дома врачам придется самостоятельно. Кроме того, среди сотрудников много женщин с детьми, которым таком режим работы не подходит.«Нам ничего не объясняли. Скорее всего, это вводится для того, чтобы сократить очередь на лечение. Но это не поможет решить проблему, потому что в реанимации ограничено количество мест и коек», – говорит источник портала.