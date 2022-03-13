От коронавируса в Екатеринбурге привились 99% педагогов

– Учителя, воспитатели, педагоги столицы Урала одними из первых начали активную массовую прививочную кампанию. Они оперативно прививались целыми педагогическими коллективами, – отметили в мэрии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 99,76% педагогов поставили прививку против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.По данным на 18 марта, полностью вакцинировались от коронавируса 20 807 сотрудников сферы образования. Это составляет 99,76% от числа работников, подлежащих вакцинации.Кроме того, в соответствии с рекомендациями врачей, более трех тысяч специалистов сферы образования уже ревакцинированы.