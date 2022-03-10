В Первоуральске очередь из фур перекрыла дорогу автомобилистам
Общество
Фото: Интерра ТВ
Жители Первоуральска жалуются на большое количество грузовиков, стоящих на обочине на улице Кольцевой. Большегрузы мешают проезду транспорта и проходу пешеходам.
Как сообщает «Интерра ТВ», водители грузовиков привезли металлолом на разгрузку в Первоуральск. Чтобы попасть на территорию предприятия, принимающего сырье, им приходится ждать по несколько суток.
Судя по опубликованному видео, на обочине стоит очередь из десятка фур.
Как сообщает «Интерра ТВ», водители грузовиков привезли металлолом на разгрузку в Первоуральск. Чтобы попасть на территорию предприятия, принимающего сырье, им приходится ждать по несколько суток.
Судя по опубликованному видео, на обочине стоит очередь из десятка фур.
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