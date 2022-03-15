«Эхо Москвы в Екатеринбурге» возобновит работу под другим названием

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Команда радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» возобновит свою работу под другим названием. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на главного редактора радиостанции Максима Путинцева.Напомним, что «Эхо Москвы в Екатеринбурге» ранее отключили от эфира по решению Генпрокуратуры РФ. Однако команда радиостанции продолжит выходить в эфир под названием «Радио 91,4 ФМ».По словам Путинцева, эфиры будут те же, что и раньше, только «с поправкой на новые законы». Сохранятся программы «Развороты», «Макс-Авто» и другие. У радиостанции будет пока 12 часов своего вещания в день. Московские эфиры на первое время заменят музыкой.Ожидается, что «Радио 91,4 ФМ» начнет работать 21 марта. Трансляции планируют вести и на площадке в YouTube.