«Эхо Москвы в Екатеринбурге» возобновит работу под другим названием
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Команда радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» возобновит свою работу под другим названием. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на главного редактора радиостанции Максима Путинцева.
Напомним, что «Эхо Москвы в Екатеринбурге» ранее отключили от эфира по решению Генпрокуратуры РФ. Однако команда радиостанции продолжит выходить в эфир под названием «Радио 91,4 ФМ».
По словам Путинцева, эфиры будут те же, что и раньше, только «с поправкой на новые законы». Сохранятся программы «Развороты», «Макс-Авто» и другие. У радиостанции будет пока 12 часов своего вещания в день. Московские эфиры на первое время заменят музыкой.
Ожидается, что «Радио 91,4 ФМ» начнет работать 21 марта. Трансляции планируют вести и на площадке в YouTube.
Напомним, что «Эхо Москвы в Екатеринбурге» ранее отключили от эфира по решению Генпрокуратуры РФ. Однако команда радиостанции продолжит выходить в эфир под названием «Радио 91,4 ФМ».
По словам Путинцева, эфиры будут те же, что и раньше, только «с поправкой на новые законы». Сохранятся программы «Развороты», «Макс-Авто» и другие. У радиостанции будет пока 12 часов своего вещания в день. Московские эфиры на первое время заменят музыкой.
Ожидается, что «Радио 91,4 ФМ» начнет работать 21 марта. Трансляции планируют вести и на площадке в YouTube.
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