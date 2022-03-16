Гигантская горка в екатеринбургском ЦПКиО будет работать до 3 апреля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Самая большая горка в Екатеринбурге, расположенная в ЦПКиО имени Маяковского, будет работать еще две недели. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе парка.Несмотря на календарную весну, 17-метровая горка в парке Маяковского будет работать до 3 апреля. В последние две недели перед закрытием будут действовать специальные цены: один спуск для взрослого – 50 рублей, четыре спуска, 150 рублей; один спуск для детей от 6 до 13 лет – 30 рублей, четыре спуска – 100 рублей.После закрытия аттракцион демонтируют. Возможно горка появится вновь следующей зимой – в расширенном варианте.Также все еще открыт каток «Северное сияние». Он будет работать еще неделю. На закрытии катка 26-27 марта в медиарубке планируются диджей-сеты сразу от нескольких музыкантов.Добавим, что в апреле в ЦПКиО имени Маяковского начнется подготовка к летнему сезону.