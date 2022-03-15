Досмотр пассажиров усилят в аэропорту, метро и на вокзалах Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На объектах транспортной инфраструктуры Екатеринбурга будет усилен досмотр пассажиров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Согласно документу, до 29 апреля 2022 года досмотр пассажиров должны усилить в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, на автовокзалах «Северный» и «Южный», а также в метро.Кроме того, сотрудникам объектов транспортной инфраструктуры предстоит пройти тренировки с участием представителей спецслужб.