Досмотр пассажиров усилят в аэропорту, метро и на вокзалах Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На объектах транспортной инфраструктуры Екатеринбурга будет усилен досмотр пассажиров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Согласно документу, до 29 апреля 2022 года досмотр пассажиров должны усилить в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, на автовокзалах «Северный» и «Южный», а также в метро.
Кроме того, сотрудникам объектов транспортной инфраструктуры предстоит пройти тренировки с участием представителей спецслужб.
Согласно документу, до 29 апреля 2022 года досмотр пассажиров должны усилить в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, на автовокзалах «Северный» и «Южный», а также в метро.
Кроме того, сотрудникам объектов транспортной инфраструктуры предстоит пройти тренировки с участием представителей спецслужб.
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