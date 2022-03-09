В Екатеринбурге Академический и Широкую речку соединят новой дорогой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Академический и Широкую речку в Екатеринбурге соединят новой дорогой. Мэрия ищет подрядчика на строительство сквозного проезда.Улицу Хрустальногорская, которая соединит Академический и Широкую речку, должны построить до конца 2023 года. Дорога протянется от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской. Для строительства улицы необходимо будет перенести русло реки Патрушиха.Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, на строительство улицы мэрия готова потратить 877,2 миллиона рублей. Заявки принимаются до 25 марта. Работы необходимо завершить до 2 декабря 2023 года.