Сотрудники АО «Уралэлектромедь» стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) стали лауреатами XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021». Участники представили проекты по модернизации производства, освоению новых видов продукции и внедрению эффективных управленческих решений.По версии «Профессиональные инженеры» лауреатами конкурса стали семь человек, в том числе заместитель главного инженера по энергообеспечению Евгений Адаричев, начальник исследовательского центра Роман Воинков, начальник управления международных связей Оксана Городницкая и начальник технического отдела Константин Тимофеев.Начальник отделения переработки шламов химико-металлургического цеха Илья Клинов стал лауреатом по версии «Инженерное искусство молодых». По результатам первого тура звание «Профессиональный инженер России» получили директор филиала «Производство полиметаллов» (Кировград) Алексей Беннер, начальник металлургического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» (Верх-Нейвинский) Александр Волков и начальник медеплавильного цеха Иван Турчанинов.Заместитель главного инженера по энергообеспечению Евгений Адаричев представил разработанную вместе с коллегами программу, направленную на оптимизацию и модернизацию всех систем энергообеспечения. Такая программа позволила снизить потребление теплоэнергоресурсов и финансовые затраты. Благодаря оптимизации работы сетевых насосов в период начала и окончания отопительного сезона предприятие сэкономило 1,3 миллиона рублей в год. А реструктуризация и внедрение автоматизированного мониторинга энергоресурсов позволяет экономить почти 500 тысяч рублей каждый месяц.Добавим, что с 2014 года АО «Уралэлектромедь» участвует в двух версия конкурса: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых». Предприятие представили уже 47 работников, 33 из них стали лауреатами в различных номинациях.