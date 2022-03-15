Движение по мосту через Нижнетагильский пруд запустят к 300-летию города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле движение по мосту через пруд через пруд запустят к 300-летию города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Генеральный директор ООО «АльмакорГруп» Алексей Афонский заявил, что завершить строительство моста через Нижнетагильский пруд планируют раньше сроков, обозначенных контрактом. В августе 2022 года по путепроводу хотят уже открыть движение.Сейчас на строительной площадке подрядчики продолжают формирование съездов путепровода на Свердловском шоссе. На путепроводе через железнодорожные пути строители проводят бетонирование и приступают к установке перильных ограждений.Руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров добавил, что на основном мосту сейчас начинают устанавливать арки архитектурного освещения. Уже в марте завершится демонтаж технологического моста. На апрель запланированы большие объемы работ у дорожников: нужно уложить около 30 тысяч тонн асфальта и установить еще около 12 километров бордюров.