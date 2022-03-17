В Екатеринбурге состоится юбилейная ярмарка выходного дня
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге состоится юбилейная, восьмидесятая ярмарка выходного дня. Она будет проходить на площади 1905 года 19 и 20 марта с 09:00 до 17:00.
На ярмарке жители и гости Екатеринбурга смогут приобрести мясо, деликатесы, рыбу, сыры, молочную продукцию, сухофрукты, орехи, мед и ягоды.
Кроме того, на площади будут представлены сувениры из дерева и кожи, изделия декоративно-прикладного искусства, гобелены и картины, кофты, пончо, шарфы и палантины.
В связи с проведением ярмарки парковка на площади 1905 года Екатеринбурга будет закрыта с 00:00 19 марта до 19:00 20 марта. Припарковать свой автомобиль можно будет на улицах Урицкого и Володарского.
На ярмарке жители и гости Екатеринбурга смогут приобрести мясо, деликатесы, рыбу, сыры, молочную продукцию, сухофрукты, орехи, мед и ягоды.
Кроме того, на площади будут представлены сувениры из дерева и кожи, изделия декоративно-прикладного искусства, гобелены и картины, кофты, пончо, шарфы и палантины.
В связи с проведением ярмарки парковка на площади 1905 года Екатеринбурга будет закрыта с 00:00 19 марта до 19:00 20 марта. Припарковать свой автомобиль можно будет на улицах Урицкого и Володарского.
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