13 выездных пунктов вакцинации работают в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 17 марта, в семи городах Свердловской области работают мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Оперштаб опубликовал график их работы.Всего в регионе сегодня работают 13 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.