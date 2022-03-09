13 выездных пунктов вакцинации работают в Свердловской области

11.22 Четверг, 17 марта 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 17 марта, в семи городах Свердловской области работают мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Оперштаб опубликовал график их работы.

Всего в регионе сегодня работают 13 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.





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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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