В Свердловской области бездомных собак предложили отправлять в колонии

– Доброе отношение к животным лечит душу, – заявил депутат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предложили создать приюты для животных при исправительных колониях и отправлять туда бродячих собак.На заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям области депутаты обсуждали меры по борьбе с бездомными собаками. Была создана рабочая группа по ответственному обращению с животными, которую возглавил Вячеслав Вегнер. Он и предложил отправлять бездомных животных в колонии.По словам депутата, такое решение проблемы создаст дополнительные рабочие места. Также Вегнер надеется с помощью общественно-полезного труда воспитывать ребят, отбывающих наказание.Инициативу депутаты будут обсуждать с руководством ГУФСИН.