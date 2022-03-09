В Свердловской области бездомных собак предложили отправлять в колонии
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предложили создать приюты для животных при исправительных колониях и отправлять туда бродячих собак.
На заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям области депутаты обсуждали меры по борьбе с бездомными собаками. Была создана рабочая группа по ответственному обращению с животными, которую возглавил Вячеслав Вегнер. Он и предложил отправлять бездомных животных в колонии.
По словам депутата, такое решение проблемы создаст дополнительные рабочие места. Также Вегнер надеется с помощью общественно-полезного труда воспитывать ребят, отбывающих наказание.
Инициативу депутаты будут обсуждать с руководством ГУФСИН.
На заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям области депутаты обсуждали меры по борьбе с бездомными собаками. Была создана рабочая группа по ответственному обращению с животными, которую возглавил Вячеслав Вегнер. Он и предложил отправлять бездомных животных в колонии.
По словам депутата, такое решение проблемы создаст дополнительные рабочие места. Также Вегнер надеется с помощью общественно-полезного труда воспитывать ребят, отбывающих наказание.
– Доброе отношение к животным лечит душу, – заявил депутат.
Инициативу депутаты будут обсуждать с руководством ГУФСИН.
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