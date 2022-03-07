Хакеры взломали сайт Арбитражного суда Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром хакеры взломали сайт Арбитражного суда Свердловской области. На сайте появился баннер с антимилитаристскими лозунгами и оскорблениями россиян. Позднее страница стала недоступна.
В пресс-службе суда рассказали, что сообщение о взломе сайта поступило около 07:00. Тогда же прекратили доступ к странице. Устранением неполадок занимаются в Москве. Хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов по всей стране.
Добавим, что сейчас сайт Арбитражного суда Свердловской области уже работает.
В пресс-службе суда рассказали, что сообщение о взломе сайта поступило около 07:00. Тогда же прекратили доступ к странице. Устранением неполадок занимаются в Москве. Хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов по всей стране.
Добавим, что сейчас сайт Арбитражного суда Свердловской области уже работает.
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