В Свердловской области подтвердили еще 1 802 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 1 802 случая коронавируса. С начала пандемии, по официальным данным, в регионе зафиксировано уже 405 712 заболевших.В оперштабе сообщили, что по выздоровлению выписали 5 119 человек. Всего вылечились 275 382 свердловчанина.Зарегистрировано восемь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 438.