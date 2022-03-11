В Свердловской области подтвердили еще 1 802 случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 1 802 случая коронавируса. С начала пандемии, по официальным данным, в регионе зафиксировано уже 405 712 заболевших.
В оперштабе сообщили, что по выздоровлению выписали 5 119 человек. Всего вылечились 275 382 свердловчанина.
Зарегистрировано восемь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 438.
В оперштабе сообщили, что по выздоровлению выписали 5 119 человек. Всего вылечились 275 382 свердловчанина.
Зарегистрировано восемь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 438.
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