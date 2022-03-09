Для свердловских больниц и поликлиник закупят 78 автомобилей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минздрав Свердловской области купит 78 легковых автомобилей для больниц и поликлиник. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
На покупку машин для лечебных учреждений планируют потратить 72,3 миллиона рублей. Автомобили направят в 38 больниц и поликлиник Свердловской области.
Согласно документу, машины, которые закупят для медиков, должны быть оборудованы кондиционером, усилителем руля и системой ГЛОНАСС. Также должен быть комплект зимних шин.
Автомобили будут покупать в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. На машинах будет размещен логотип «Службы здоровья».
На покупку машин для лечебных учреждений планируют потратить 72,3 миллиона рублей. Автомобили направят в 38 больниц и поликлиник Свердловской области.
Согласно документу, машины, которые закупят для медиков, должны быть оборудованы кондиционером, усилителем руля и системой ГЛОНАСС. Также должен быть комплект зимних шин.
Автомобили будут покупать в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. На машинах будет размещен логотип «Службы здоровья».
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