Для свердловских больниц и поликлиник закупят 78 автомобилей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минздрав Свердловской области купит 78 легковых автомобилей для больниц и поликлиник. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.На покупку машин для лечебных учреждений планируют потратить 72,3 миллиона рублей. Автомобили направят в 38 больниц и поликлиник Свердловской области.Согласно документу, машины, которые закупят для медиков, должны быть оборудованы кондиционером, усилителем руля и системой ГЛОНАСС. Также должен быть комплект зимних шин.Автомобили будут покупать в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. На машинах будет размещен логотип «Службы здоровья».