В Свердловской области сегодня работают 12 выездных пунктов вакцинации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сегодня, 16 марта, открыты 12 мобильных пунктов вакцинации против коронавируса. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.Выездные пункты вакцинации работают сегодня в семи городах Свердловской области. Чтобы поставить прививку против COVID-19 необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.