В Свердловской области сегодня работают 12 выездных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области сегодня, 16 марта, открыты 12 мобильных пунктов вакцинации против коронавируса. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.
Выездные пункты вакцинации работают сегодня в семи городах Свердловской области. Чтобы поставить прививку против COVID-19 необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Выездные пункты вакцинации работают сегодня в семи городах Свердловской области. Чтобы поставить прививку против COVID-19 необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
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