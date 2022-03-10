Red Wings начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Алматы и Нур-Султан
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Алматы и Нур-Султан. Полеты будут выполняться на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Рейсы в Нур-Султан будут выполняться с 18 марта по понедельникам и пятницам. Полеты в Алматы из Екатеринбурга начнут осуществляться с 19 марта по вторникам, четвергам и субботам.
Продажи билетов пока открыты только до конца осенне-зимнего периода – до 26 марта включительно.
Рейсы в Нур-Султан будут выполняться с 18 марта по понедельникам и пятницам. Полеты в Алматы из Екатеринбурга начнут осуществляться с 19 марта по вторникам, четвергам и субботам.
Продажи билетов пока открыты только до конца осенне-зимнего периода – до 26 марта включительно.
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