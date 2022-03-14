Мэрия Екатеринбурга представила измененный проект реконструкции моста на Малышева
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга представила измененный проект реконструкции Каменного моста. Чиновники учли замечания общественников, которые жаловались на ликвидацию прямого пешеходного маршрута вдоль Малышева.
Напомним, что сначала администрация Екатеринбурга планировала убрать с Каменного моста тротуары. Тогда пешеходы смогли бы перейти реку только по четной стороне улицы Малышева, где предполагалось построить мост, идущий под углом к существующему.
Согласно измененному проекту, Каменный мост все также хотят сделать только для автотранспорта. Но при этом для велосипедистов и пешеходов будут построены два новых моста шириной шесть метров с каждой стороны Малышева.
Ожидается, что новые велопешеходные мосты сделают параллельно Каменному мосту. Однако администрация Екатеринбурга пока не представила их визуализацию.
Напомним, что сначала администрация Екатеринбурга планировала убрать с Каменного моста тротуары. Тогда пешеходы смогли бы перейти реку только по четной стороне улицы Малышева, где предполагалось построить мост, идущий под углом к существующему.
Согласно измененному проекту, Каменный мост все также хотят сделать только для автотранспорта. Но при этом для велосипедистов и пешеходов будут построены два новых моста шириной шесть метров с каждой стороны Малышева.
Ожидается, что новые велопешеходные мосты сделают параллельно Каменному мосту. Однако администрация Екатеринбурга пока не представила их визуализацию.
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