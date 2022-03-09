В список номинантов премии «Ника» вошли уральские кинематографисты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Российская академия кинематографических искусств опубликовала список номинантов премии «Ника» за прошлый год. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в список также вошли работы уральских кинематографистов.Так, сценарий фильма «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко и Лидии Конашовой претендует на победу в номинации «Лучшая сценарная работа». А фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова представлен в четырех номинациях: «Лучшая операторская работа» (Владислав Опельянц), «Лучшая мужская роль второго плана» (Юрий Колокольников), «Лучшая женская роль второго плана» (Юлия Пересильд) и «Лучшая работа звукорежиссера» (Борис Войт).Кроме того, среди номинантов на лучшую женскую роль второго плана оказалась свердловчанка, бывшая актриса «Театрона» и Коляда-театра Яна Троянова за работу в картине «Конец фильма».Также в номинации «Открытие года» со своим фильмом «Подельники» представлен режиссер Евгений Григорьев, первый заместитель гендиректора и креативный продюсер Свердловской киностудии.