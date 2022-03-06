В Екатеринбурге камеры начнут следить за выключенными фарами автомобилей
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на перекрестке Белинского – Фурманова установили комплекс, фиксирующий отсутствие ближнего света фар. Он работает в тестовом режиме.
Как рассказали в пресс-службе «УГМК-Телеком», новый комплекс будет работать в тестовом режиме от полугода до года. После проверки камеры станут работать в полную силу.
В «УГМК-Телеком» добавили, что компания регулярно мониторит рынок производителей и тестирует новые комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД.
Как рассказали в пресс-службе «УГМК-Телеком», новый комплекс будет работать в тестовом режиме от полугода до года. После проверки камеры станут работать в полную силу.
В «УГМК-Телеком» добавили, что компания регулярно мониторит рынок производителей и тестирует новые комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД.
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