В Екатеринбурге камеры начнут следить за выключенными фарами автомобилей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Белинского – Фурманова установили комплекс, фиксирующий отсутствие ближнего света фар. Он работает в тестовом режиме.Как рассказали в пресс-службе «УГМК-Телеком», новый комплекс будет работать в тестовом режиме от полугода до года. После проверки камеры станут работать в полную силу.В «УГМК-Телеком» добавили, что компания регулярно мониторит рынок производителей и тестирует новые комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД.