Автора арт-объекта в Екатеринбурге оштрафовали за дискредитацию российских военных
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по новой статье за дискредитацию российских военных оштрафовали автора арт-объекта, установленного напротив зданий правительства и Заксобрания Свердловской области.
Утром 8 марта в центре Екатеринбурга появился арт-объект о спецоперации на территории Украины. Простоял объект напротив зданий правительства и Заксобрания Свердловской области недолго, его убрали в тот же день.
Автора арт-объекта нашли и наказали. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей по новой статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Это первый приговор в Свердловской области по данной статье.
Утром 8 марта в центре Екатеринбурга появился арт-объект о спецоперации на территории Украины. Простоял объект напротив зданий правительства и Заксобрания Свердловской области недолго, его убрали в тот же день.
Автора арт-объекта нашли и наказали. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей по новой статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Это первый приговор в Свердловской области по данной статье.
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