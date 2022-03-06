Автора арт-объекта в Екатеринбурге оштрафовали за дискредитацию российских военных

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по новой статье за дискредитацию российских военных оштрафовали автора арт-объекта, установленного напротив зданий правительства и Заксобрания Свердловской области.Утром 8 марта в центре Екатеринбурга появился арт-объект о спецоперации на территории Украины. Простоял объект напротив зданий правительства и Заксобрания Свердловской области недолго, его убрали в тот же день.Автора арт-объекта нашли и наказали. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей по новой статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Это первый приговор в Свердловской области по данной статье.