С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли почти 27 тысяч тонн снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли почти 27 тысяч тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В ночь на 14 марта на уборку города вышли 104 рабочих и 220 спецмашин. За ночь с улиц Екатеринбурга вывезли 7 205 тонн снега. Всего за выходные коммунальщики отправили на полигоны 26 870 тонн снежной массы.
Сегодня на борьбу со снегом и наледью вышли 366 рабочих, задействовано 188 единиц спецтехники.
В ночь на 14 марта на уборку города вышли 104 рабочих и 220 спецмашин. За ночь с улиц Екатеринбурга вывезли 7 205 тонн снега. Всего за выходные коммунальщики отправили на полигоны 26 870 тонн снежной массы.
Сегодня на борьбу со снегом и наледью вышли 366 рабочих, задействовано 188 единиц спецтехники.
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