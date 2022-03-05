С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли почти 27 тысяч тонн снега

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли почти 27 тысяч тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.В ночь на 14 марта на уборку города вышли 104 рабочих и 220 спецмашин. За ночь с улиц Екатеринбурга вывезли 7 205 тонн снега. Всего за выходные коммунальщики отправили на полигоны 26 870 тонн снежной массы.Сегодня на борьбу со снегом и наледью вышли 366 рабочих, задействовано 188 единиц спецтехники.