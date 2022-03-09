– Круглосуточно привлечено от 30 до 50 волонтеров, которые помогают безвозмездно. Мы очень благодарны всем неравнодушным жителям области и организациям, которые оказывают гуманитарную помощь, – сообщил руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.



Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга отправили еще 11 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Вещи доставят в распределительный центр в Белгороде. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.В Свердловской области и сейчас продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. По словам заместителя гендиректора «Сима Ленда» Анастасии Лукичевой, в состав гуманитарного груза входят продукты питания, одежда, средства личной гигиены и детское питание.Уже третья фура с гуманитарным грузом для беженцев отправляется из Свердловской области. Первый грузовик с 20-тонным грузом отправился в Ростовскую область из Екатеринбурга 22 февраля. Затем, 6 марта, была отправлена еще одна фура с 12 тоннами гумпомощи.