Из Екатеринбурга отправили еще 11 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Из Екатеринбурга отправили еще 11 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Вещи доставят в распределительный центр в Белгороде. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Свердловской области и сейчас продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. По словам заместителя гендиректора «Сима Ленда» Анастасии Лукичевой, в состав гуманитарного груза входят продукты питания, одежда, средства личной гигиены и детское питание.
Уже третья фура с гуманитарным грузом для беженцев отправляется из Свердловской области. Первый грузовик с 20-тонным грузом отправился в Ростовскую область из Екатеринбурга 22 февраля. Затем, 6 марта, была отправлена еще одна фура с 12 тоннами гумпомощи.
– Круглосуточно привлечено от 30 до 50 волонтеров, которые помогают безвозмездно. Мы очень благодарны всем неравнодушным жителям области и организациям, которые оказывают гуманитарную помощь, – сообщил руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Свердловской области и сейчас продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. По словам заместителя гендиректора «Сима Ленда» Анастасии Лукичевой, в состав гуманитарного груза входят продукты питания, одежда, средства личной гигиены и детское питание.
Уже третья фура с гуманитарным грузом для беженцев отправляется из Свердловской области. Первый грузовик с 20-тонным грузом отправился в Ростовскую область из Екатеринбурга 22 февраля. Затем, 6 марта, была отправлена еще одна фура с 12 тоннами гумпомощи.
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