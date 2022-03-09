Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 2 132 человека
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 2 132 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 402 032 заболевших.
По данным оперштаба, госпитализировано 83 пациента. Выздоровели 5 016 человек. Всего с начала пандемии вылечились 265 216 свердловчан.
От коронавируса умерли 6 человек. Общее число летальных исходов – 10 423.
По данным оперштаба, госпитализировано 83 пациента. Выздоровели 5 016 человек. Всего с начала пандемии вылечились 265 216 свердловчан.
От коронавируса умерли 6 человек. Общее число летальных исходов – 10 423.
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