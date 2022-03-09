Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 2 132 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 2 132 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 402 032 заболевших.По данным оперштаба, госпитализировано 83 пациента. Выздоровели 5 016 человек. Всего с начала пандемии вылечились 265 216 свердловчан.От коронавируса умерли 6 человек. Общее число летальных исходов – 10 423.