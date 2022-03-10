Мэр Екатеринбурга утвердил проект моста, соединяющего Кольцово и Малый Исток
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект моста, соединяющего Кольцово и Малый Исток. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе администрации города.
Речь идет о мостовых сооружениях, которые построят над железнодорожными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский. Это исключит одноуровневое пересечение железнодорожного и автомобильного потоков.
Сейчас для движения автотранспорта от улицы Реактивной до Бахчиванджи организовано два железнодорожных переезда. После строительства путепроводов автомобилисты смогут безопасно и удобно выезжать с улицы Бахчиванджи.
Речь идет о мостовых сооружениях, которые построят над железнодорожными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский. Это исключит одноуровневое пересечение железнодорожного и автомобильного потоков.
Сейчас для движения автотранспорта от улицы Реактивной до Бахчиванджи организовано два железнодорожных переезда. После строительства путепроводов автомобилисты смогут безопасно и удобно выезжать с улицы Бахчиванджи.
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