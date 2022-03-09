В Свердловской области работают сегодня 12 выездных пунктов вакцинации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сегодня, 14 марта, действуют 12 мобильных пунктов вакцинации против коронавируса. Оперштаб опубликовал график их работы.Выездные пункты вакцинации работают в понедельник в семи свердловских городах. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.