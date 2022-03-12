Еще 2 100 случаев коронавируса зарегистрировали в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшие стуки коронавирус подтвердился у 2 100 человек, из них у 620 в Екатеринбурге. Всего, по данным опрештаба, ковидом заболели 399 900 человек.
Выписано было 5 002 пациента. Всего вылечилось 260 200 свердловчан.
С подтвержденным COVID-19 умерло 9 жителей региона. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 417 летальных исходов.
Выписано было 5 002 пациента. Всего вылечилось 260 200 свердловчан.
С подтвержденным COVID-19 умерло 9 жителей региона. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 417 летальных исходов.
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