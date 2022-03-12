В Свердловской области продолжают работать тринадцать выездных пунктов вакцинации

В Екатеринбурге:

В Сысерти:

В Нижнем Тагиле:

В Каменске-Уральском:

В Серове:

В Верхней Салде:

В Полевском:

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 13 марта, в Свердловской области продолжают работать тринадцать мобильных пунктов вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.Поставить прививку против COVID-19 сегодня можно по следующим адресам:– ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 14.00 до 18.00;– Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9.00 до 17.00;– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 14.00 до 18.00;– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 14.00 до 18.00.– ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) – с 9.00 до 14.00.– ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 13.00 до 18.00;– ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 12.00 до 17.00;– Нижнетагильский государственный цирк (ул. Первомайская, 8А) – с 11.00 до 14.00;– Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97А) – с 9.00 до 18.00.– Супермаркет «Кировский» (ул. Челябинская, 3) – с 11.00 до 14.00.– КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 16.00.– Администрация Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) – с 14.00 до 17.00.– ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – с 10.00 до 14.00.Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.