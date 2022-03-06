В Свердловской области зарегистрировали 2 184 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали еще 2 184 случая COVID-19, из них 576 в Екатеринбурге, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии коронавирус был выявлен у 397 800 свердловчан.
Выписано по выздоровлению за сутки 5 212 человек. За все время вылечилось 255 198 жителей региона.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. Общее число летальных исходов – 10 408.
Выписано по выздоровлению за сутки 5 212 человек. За все время вылечилось 255 198 жителей региона.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. Общее число летальных исходов – 10 408.
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