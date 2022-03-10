В екатеринбургских кинотеатрах планируют показать фильмы «Брат» и «Брат-2»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургские кинотеатры планируют вернуть в прокат культовые фильмы «Брат» и «Брат-2». Они станут заменой ранее отменных «Бэтмен» и «Соник 2 в кино».В расписании кинотеатра «Синема Парк» на 23 марта уже можно увидеть отечественные фильмы. Их планируют показать вечером друг за другом. Также со следующей недели билеты на «Брат» и «Брат-2» можно будет купить в кинотеатрах «Гринвича» и «Пассажа», пишет портал Е1.Ранее кинопрокатчик «Централ партнершип» сообщал «Ведомостям», что на экраны кинотетров вернут такие фильмы как «Холоп», «Движение вверх» и «Батя».