Red Wings начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

17.25 Пятница, 11 марта 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Первый рейс назначен на 18 марта.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе авиакомпании, продажи на рейс Екатеринбург – Стамбул пока что открыты до 26 марта включительно.

Полеты будут выполняться ежедневно на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Отмечается, что лайнеры во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, а также застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.

– Это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов, – уточняют в пресс-службе Red Wings.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Армению
10 марта 2022
Turkish Airlines в преддверии 8 Марта возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул
03 марта 2022
Авиакомпания «Turkish Airlines» возобновила полеты из Екатеринбурга в Стамбул
07 марта 2022
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
04 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:55 На выходных в Свердловской области будет холодно
17:25 Red Wings начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Стамбул
16:53 Глава Алапаевска попросил отправить его с сыновьями участвовать в спецоперации на территории Украины
16:40 Таджикские гранаты с червецом Комстока привезли в Свердловскую область
16:21 Компания «Кейтеринбург» помогла екатеринбургскому благотворительному фонду «ЗООзащита»
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
15:58 ФСБ призывает свердловчан не верить фейкам от иностранных спецслужб
15:24 В Екатеринбурге отель «Панорама» переделают в офисный центр
14:56 Аномальные морозы задержатся в Свердловской области до понедельника
14:27 За сутки в Свердловской области выявили 2 263 случая коронавируса
13:55 В Свердловской области в два раза увеличился интернет-трафик в Telegram
13:29 «Уралэлектромедь» повысила эффективность производства медного купороса
12:54 Утвержден состав оперштаба Свердловской области по устойчивости экономики
12:22 В Екатеринбурге пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч рублей за возложение цветов к портрету Немцова
11:51 Свердловские власти считают обоснованным рост цен на хлеб
11:20 Городом-побратимом Нижнего Тагила станет белорусский Бобруйск
Суд признал незаконным отстранение преподавателя за отказ прививаться и постановил выплатить ему компенсацию
10:46 Пожарные спасли человека из горящего дома в Свердловской области
10:25 Свердловские туристы застряли в Турции из-за отмены рейса
09:52 В Свердловской области открыты 13 выездных пунктов вакцинации
09:24 В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали четыре человека
17:55 В Екатеринбурге на Эльмаше открылся Центр конструктивизма
17:27 За праздники в Свердловской области задержали 175 пьяных водителей
16:48 Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге
16:15 В Свердловской области отменили все ковидные ограничения, кроме масочного режима
15:59 «Зоо-мисс» этого года в Екатеринбурге стала пума Юта
15:26 Автопробег в поддержку спецоперации превратился в массовое ДТП в Екатеринбурге
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
14:52 Жители свердловского поселка жалуются на отвратительный запах воды
Все новости Свердловской области
18:37 Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией, СК возбудил уголовное дело
17:55 В ЛДПР не дают официальных комментариев о состоянии здоровья Жириновского
16:07 В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
12:13 Посольство РФ в США потребовало от американских властей «пресечь экстремистскую деятельность Meta» из-за призывов к насилию
11:23 Минобороны РФ: войска ДНР освободили город Волноваха
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
10:54 Генпрокуратура РФ проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка
10:30 Присяжные признали экс-главу Раменского района виновным в убийстве
09:52 В Китае заявили, что санкции ударят по мировой экономике и будут невыгодны для всех
09:15 Президент Украины Зеленский отрицает разработку оружия массового поражения в стране
18:21 Дмитрий Медведев предложил бизнесменам, попавшим под санкции, заняться котлетами и булками
17:35 В Венгрии президентом впервые стала женщина
16:54 В Турции призвали «не ждать чудес» от переговоров России и Украины в Анталье
15:10 Завершились переговоры Лаврова и Кулебы в Анталье, дипломаты обсудили режим прекращения огня
14:31 «Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
13:11 В России подтвердили еще 51 231 случай COVID-19
Суд признал незаконным отстранение преподавателя за отказ прививаться и постановил выплатить ему компенсацию
12:52 В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать в работе Совета Европы
12:13 Google ограничил работу Google Play для пользователей в России, будут доступны только бесплатные приложения
10:46 В США одобрили законопроект, запрещающий импорт нефти и энергоресурсов из России
10:33 На президентских выборах в Южной Корее с минимальным отрывом победил кандидат от оппозиции
09:42 Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России
09:16 Палата представителей США одобрила финансовую помощь Украине в размере около $14 млрд
19:43 В Минобороны РФ заявили, что среди военных, участвующих в спецоперации, оказались срочники
16:49 Дмитрий Песков заявил, что тема с биолабораториями в Украине «важна для всего мира»
14:50 Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
13:19 В России выявили 58 675 новых случаев коронавируса
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
11:58 Минобороны РФ опубликовало секретные документы Украины о подготовке к наступлению на Донбасс в марте
Все новости России и мира
17:55 На выходных в Свердловской области будет холодно
17:25 Red Wings начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Стамбул
16:53 Глава Алапаевска попросил отправить его с сыновьями участвовать в спецоперации на территории Украины
16:40 Таджикские гранаты с червецом Комстока привезли в Свердловскую область
16:21 Компания «Кейтеринбург» помогла екатеринбургскому благотворительному фонду «ЗООзащита»
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
15:58 ФСБ призывает свердловчан не верить фейкам от иностранных спецслужб
15:24 В Екатеринбурге отель «Панорама» переделают в офисный центр
14:56 Аномальные морозы задержатся в Свердловской области до понедельника
14:27 За сутки в Свердловской области выявили 2 263 случая коронавируса
13:55 В Свердловской области в два раза увеличился интернет-трафик в Telegram
13:37 Росреестр Прикамья: на образованные земельные участки нужны новые договоры аренды
13:32 В Перми к десяти годам лишения свободы приговорен сбытчик наркотических веществ
13:29 «Уралэлектромедь» повысила эффективность производства медного купороса
13:25 «ВКонтакте» за две недели побила рекорды по активности пользователей
12:54 Утвержден состав оперштаба Свердловской области по устойчивости экономики
Суд признал незаконным отстранение преподавателя за отказ прививаться и постановил выплатить ему компенсацию
12:53 Пермяков приглашают на городскую ярмарку
12:22 В Екатеринбурге пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч рублей за возложение цветов к портрету Немцова
11:51 Свердловские власти считают обоснованным рост цен на хлеб
11:20 Городом-побратимом Нижнего Тагила станет белорусский Бобруйск
10:46 Пожарные спасли человека из горящего дома в Свердловской области
10:25 Свердловские туристы застряли в Турции из-за отмены рейса
09:52 В Свердловской области открыты 13 выездных пунктов вакцинации
09:34 Пермяк выплатил долги курганца, чтобы не лишиться недавно приобретенного Porsche Cayenne
09:24 В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали четыре человека
17:55 В Екатеринбурге на Эльмаше открылся Центр конструктивизма
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
17:27 За праздники в Свердловской области задержали 175 пьяных водителей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK