Red Wings начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

– Это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов, – уточняют в пресс-службе Red Wings.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Первый рейс назначен на 18 марта.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе авиакомпании, продажи на рейс Екатеринбург – Стамбул пока что открыты до 26 марта включительно.Полеты будут выполняться ежедневно на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Отмечается, что лайнеры во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, а также застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.