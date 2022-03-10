Red Wings начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Стамбул
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Первый рейс назначен на 18 марта.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе авиакомпании, продажи на рейс Екатеринбург – Стамбул пока что открыты до 26 марта включительно.
Полеты будут выполняться ежедневно на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Отмечается, что лайнеры во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, а также застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе авиакомпании, продажи на рейс Екатеринбург – Стамбул пока что открыты до 26 марта включительно.
Полеты будут выполняться ежедневно на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Отмечается, что лайнеры во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, а также застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.
– Это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов, – уточняют в пресс-службе Red Wings.
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